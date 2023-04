Da Milinkovic-Savic a Milik: le statistiche in vista di Lazio-Juve

In vista del big match tra Lazio e Juve andiamo alla scoperta delle più interessanti statistiche tra le due squadre

redazionejuvenews

In vista del big match di Serie A tra Lazio e Juve, la Lega Serie A ha pubblicato un interessante approfondimento sulle statistiche tra le due squadre:

"La Lazio ha raccolto appena due punti nelle ultime sei gare giocate contro la Juventus in Serie A TIM (2N, 4P) e in questo parziale per ben cinque volte ha subito almeno due gol; l’ultimo successo biancoceleste in campionato con i bianconeri risale al 3-1 del 7 dicembre 2019 (Luiz Felipe, Milinkovic-Savic, Caicedo e Ronaldo i marcatori, sulla panchina dei piemontesi c’era Sarri).

La Juventus ha vinto le due gare stagionali contro la Lazio (3-0 in campionato, 1-0 in Coppa Italia) e non batte i biancocelesti almeno tre volte nella stessa annata dal 2016/17, sempre con Allegri in panchina (in quel caso senza subire alcun gol).

La Lazio ha vinto solo in una delle ultime 17 gare casalinghe di Serie A TIM contro la Juventus (3-1 il 7 dicembre 2019): quattro pareggi e 12 sconfitte in questo parziale; in nove delle ultime 13 partite all’Olimpico contro i bianconeri in campionato, i biancocelesti hanno anche mancato l’appuntamento con il gol.

La Lazio ha collezionato sei clean sheets consecutivi in campionato e potrebbe eguagliare il suo record storico in Serie A TIM: sette gare di fila senza subire gol tra febbraio e marzo 1998 con Sven-Göran Eriksson in panchina.

La Juventus è la squadra che ha collezionato più punti in Serie A TIM da febbraio in poi (21, frutto di sette vittorie e una sconfitta in otto gare di campionato); la Lazio in questo parziale è terza con 17, dietro al Napoli (18).

Solo il Barcellona (20) ha collezionato più clean sheets di Lazio e Juventus (entrambe 17) nei maggiori cinque campionati europei 2022/23; i biancocelesti hanno subito solo 19 reti (meglio ha fatto solo il Barcellona con nove), non ne incassavano così poche nelle prime 28 giornate di Serie A TIM dalla stagione 1997/98 (18 in quel caso).

La Lazio vanta la miglior difesa dei primi tempi in questo campionato (appena quattro reti subite, una delle quali nel match d’andata con la Juventus), mentre i bianconeri vantano la miglior difesa nei secondi tempi (solo nove reti subite nelle riprese, una delle quali nell’ultimo match giocato all’Olimpico, ma contro la Roma).

Sfida tra il giocatore che negli ultimi cinque campionati (dal 2018/19) ha segnato più gol su punizione diretta in Serie A TIM (Sergej Milinkovic-Savic, sette) e l’attaccante che in questa fascia temporale ne ha messi a referto di più nella competizione (Arkadiusz Milik, quattro).

Sfida tra i due migliori marcatori serbi della storia della Serie A TIM - Dusan Vlahovic (59 gol) e Sergej Milinkovic-Savic (53) - e anche tra due dei tre giocatori con più assist vincenti nel campionato in corso: solo Kvaratskhelia (10) ne ha forniti più di Kostic e Milinkovic-Savic (otto entrambi); Kostic, Vlahovic e Milinkovic-Savic hanno condiviso 10 gare della Serbia insieme (7V,

2N, 1P).

Tra le 21 squadre affrontate almeno tre volte in casa in Serie A TIM, la Juventus è quella contro cui Ciro Immobile vanta la peggior media gol interna: appena una rete ogni 561 minuti giocati (un solo gol in sette sfide casalinghe di campionato ai bianconeri, nel settembre 2012 con la maglia del Genoa)".

(legaseriea.it)