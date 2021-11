Lazio, Immobile ci sarà contro la Juve? Ecco le parole dell’attaccante

L'attaccante italiano scenderà in campo contro la Juve? L'infortunio al polpaccio sembra alle spalle, ma la sua presenza è a forte rischio

La domanda più importante resta la stessa: ci sarà contro la Juventus? Le speranze di vederlo in campo contro i bianconeri sono minime, ma tecnicamente sarebbe possibile. Immobile ha già segnato 10 gol in 11 presenze ed è a tutti gli effetti la principale fonte di gol della Lazio, di cui Sarri non vorrebbe privarsi. In caso di forfait si scaldano Muriqi e Pedro, pronti a giocare al centro dell'attacco al suo posto. Nel caso in cui lo spagnolo dovesse giocare come falso nove, Zaccagni agirebbe invece al suo posto sulla fascia. Sicuro da un posto da titolare Felipe Anderson.