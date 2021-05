Lautaro Martinez: “Importante arrivare a Torino con lo Scudetto”

L'attaccante dell'Inter ha parlato della partita

Questo pomeriggio alle 18 la Juventus scenderà in campo contro l'Inter per la penultima giornata di campionato . Il calciatore dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport.

"Sarà importante andare a Torino con lo Scudetto. Noi non vincevamo da 11 anni, loro erano campioni da nove. Quest'anno abbiamo preso qualcosa di importante come lo Scudetto".

Anche Alvaro Morata ha parlato intervistato dai Junior Reporter della Juventus: "Come si diventa calciatori? È una domanda difficile. Devi seguire i tuoi sogno e crederci fino alla fine perchè, come tutti noi che siamo in prima squadra, nessuno avrebbe immaginato un giorno di vestire la maglia della Juve. Niente è impossibile, se vuoi diventare calciatore non c'è una formula segreta, ma bisogna sacrificarsi tanto. Quando diventerai più grande farai più fatica riguardo la vita privata, ma dovrai sforzarti più di tutti. Poi c'è bisogno anche di fortuna nel percorso".