Laureus World Sports Awards: l’Italia è la squadra dell’anno

Ieri sono stati assegnati i prestigiosi premi, gli Oscar dello sport. Gli Azzurri campioni d'Europa nominati miglior team dello scorso anno.

redazionejuvenews

Come ogni anno sono stati assegnati i prestigiosi Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello sport, che sono stati assegnati ieri in un format virtuale a Siviglia. Questa edizione 2022 ha parlato azzurro. Infatti la Nazionale italiana di calcio è stata premiata con il Laureus World Team of the Year Award per la straordinaria vittoria dell'Europeo. Si tratta della seconda volta per gli Azzurri: la prima era stata per la vittoria del Mondiale 2006. Queste le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina: "Grazie per aver scelto la nostra Federazione e la nostra Nazionale per questo premio, particolarmente significativo soprattutto in considerazione del suo valore. Grazie dal profondo del mio cuore".

Un ringraziamento sentito anche dal c.t. Roberto Mancini: "Grazie per questo premio eccezionale, che va condiviso con lo staff tecnico, i dirigenti e tutti i giocatori protagonisti di un ottimo lavoro, culminato lo scorso anno con la vittoria dei Campionati Europei. Considerando l’importanza del premio questo è un riconoscimento che voglio condividere con tutti i giovani del mondo".

Un orgoglio per gli Azzurri, come ha affermato il capitano Giorgio Chiellini: "Lo scorso anno è stato fantastico: la vittoria all'Europeo era molto più di un sogno, per me e per i miei compagni, e sono molto contento di ricevere questo premio". Gli ha fatto eco Leonardo Bonucci, compagno in Nazionale come nella Juventus: "Un ringraziamento ai membri dell'Academy Laureus per questo premio, è stato fantastico riceverlo. È stata una grande annata per la Nazionale italiana".

Infine queste sono state le parole di Alessandro Del Piero, Laureus Academy Member: "Il Laureus è il più grande premio per una squadra nello sport mondiale. Vincere questo premio come membro della Nazionale nel 2006 è stato uno dei momenti più significativi della mia carriera. Quest’anno c’erano in nomination sei squadre di grande valore, ma la Laureus Academy ha voluto premiare il team che ha saputo trovare dentro di sé quel qualcosa in più proprio nel momento in cui ce n’era più bisogno. Con la loro determinazione e il loro spirito di sacrificio i giocatori della Nazionale hanno dato speranza a un Paese fortemente provato dalla pandemia".