Last Banner, il pm: “La denuncia della Juve ha spalancato un mondo”

Le dichiarazioni

"La denuncia della Juve ha spalancato un mondo sulle condotte illecite degli ultrà verso altri tifosi, tollerate, ahimè, in gran parte degli stadi italiani. Anche se la rappresentazione mediatica farebbe pensare alla Juve contro i suoi ultrà, il processo è più ampio. La Juve è soggetta al ricatto degli ultrà per via della responsabilità oggettiva. I gruppi ultrà sono costituiti spesso da soggetti con gravi precedenti penali o persone che hanno comportamenti aggressivi, almeno dal punto di vista sociale. Comportamenti violenti e antisportivi usati come strumenti di pressione, in cambio di vantaggi economici dalla società".

"Allegri è un allenatore che ormai è una certezza: nella gestione, nell’arrivare al risultato, anche nella percezione dei giocatori di quella che è la figura dell’allenatore. C’è anche una sorta di timore reverenziale nei suoi confronti, che credo non guasti mai. Per cui credo che abbia tutto per far ripartire un miniciclo importante alla Juve. Nel momento in cui non dai seguito all’esperienza con Andrea, per me Max era la soluzione più corretta, perché non perdi tempo. Conosce a menadito l’ambiente, come ci si comporta, sa che direttive dare, come organizzare le cose. Poi in questo momento di cambiamenti anche a livello dirigenziale una figura come lui fa da collante: accentra molto, però ce n’è bisogno. Restare? No, perché ho deciso a gennaio e l’ho subito detto a tutti per correttezza. Mi ero accorto che quel tipo di ruolo non mi dava più entusiasmo".