Buffon sulla sua ‘Academy’: “Che sia l’inizio di un qualcosa di piu grande”

Il portierone ha postato una foto sui social

Mentre l'attenzione di tutti gli amanti del calcio è rivolta agli Europei, i dirigenti di tutte le squadre di club stanno vivendo giorni di fuoco in virtù del mercato che è appena iniziato. Uno dei trasferimenti piu discussi e che potrebbe definirsi nelle prossime ore è quello che riporterebbe il portiere della Juve Gigi Buffon nella squadra che lo ha lanciato nel mondo dei grandi, il Parma. La trattativa infatti, sembrerebbe essere in dirittura di arrivo, sancendo di fatto la il divorzio definitivo tra la Vecchia Signora e 'Superman'.

Intanto, proprio lo stesso Buffon continua a far parlare di se anche fuori dal campo e questa volta per una bellissima iniziativa della quale se n'è preso carico. L'ex Campione del Mondo infatti, ha dato vita alla 'Buffon Academy', una scuola per addestrare piccoli portieri nel tentativo di farli diventare dei talenti. Il tutto è stato documentato con soddisfazione e orgoglio anche dallo stesso Buffon attraverso un post pubblicato sul suo account Instagram. Prima le foto che lo immortalano con alcuni giovani talenti, poi il seguente messaggio: "Una nuova stimolante avventura. Una di quelle sfide che piacciono a me: intrigante e rivolta ai giovani che amano il ruolo del portiere. Che bella emozione veder nascere la Buffon Academy. Che sia l'inizio di un qualcosa di piu grande".