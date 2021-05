Laporta: “Non voltiamo le spalle ai grandi del calcio, nessuna scusa a Ceferin”

Le parole del presidente blaugrana

Ho parlato con Rubiales, Tebas e Ceferin. Mi sorprende che quando parlo in privato con Tebas abbiamo una relazione di mutuo rispetto, mentre in pubblico si presenta con aggressività. Se promoviamo il dialogo, mi sorprendono le sue dichiarazioni. A Ceferin ho detto che non abbiamo intenzione di chiedere scusa e non abbiamo intenzione di pagare alcuna sanzione. Il progetto Superlega non esiste più. Un giudice ci ha dato ragione ed ora vogliamo il dialogo. Dobbiamo fare un formato più attraente per i giovani. Il calcio ha bisogno di rinnovarsi. Siamo in contatto con tutti i club della Superlega. Anche se ci sanzionano non ci fermeremo. C’è il TAS e ci sono i tribunali ordinari e lì lotteremo per difendere gli interessi del Barça".