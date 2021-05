Platini: “Superlega? Gestita male da Ceferin. Agnelli vuole valorizzare la Juve”

L'ex giocatore ha parlato

"Superlega? Quando all’inizio della mia presidenza UEFA ho dovuto affrontare lo stesso tipo di problema, ho incontrato i dirigenti per convincerli che le nostre competizioni erano le migliori. Parlavamo nell’interesse del calcio, di giocatori e tifosi, non solo di affari o diritti tv. Non c’era Ceferin che litigava con Agnelli... La Superlega è crollata subito perché i leader hanno fatto una comunicazione di merda, i media erano contrari e i sostenitori, soprattutto inglesi, erano come al solito formidabili. Guardiola è stato fantastico come sempre, ma anche gli altri allenatori sono stati molto bravi".

"Non ho rapporti con Ceferin. E' uno di quei politici che non hanno giocato a calcio e stanno vivendo il loro momento di gloria. Se i vecchi giocatori come me si mettessero vicino a persone come lui, queste non esisterebbero più. Trovo che abbia gestito la crisi della SuperLega in modo sbagliato. L’allontanamento delle big per fondare la propria competizione è l’unico vero pericolo ricorrente che la Uefa deve gestire. Quindi è meglio anticipare piuttosto che trovarti di fronte a un fatto compiuto e trattare i dirigenti come “codardi”, “serpenti” o “scorpioni” come ha fatto Ceferin. E' ridicolo".