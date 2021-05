Lapo Elkann: “La storia e la maglia della Juve meritano rispetto. Svegliatevi tutti”.

Lapo Elkann ha parlato

A proposito di Juventus, ieri ha parlato in conferenza stampa il tecnico della Juve, Andrea Pirlo: "Avevo visto la squadra bene questa settimana, ci eravamo allenati con la giusta concentrazione ed eravamo convinti di poter fare una grande partita. Invece così non è stato, dopo alcuni episodi ci siamo disuniti e tante cose non hanno funzionato. Sapevo che avremmo incontrato delle difficoltà, ma ora dobbiamo uscirne tutti insieme. Ci deve essere sempre orgoglio nel vestire questa maglia e certe prestazioni non ci devono essere. Avevo un progetto diverso in testa, ho cercato di lavorare secondo certi principi, a volte ci siamo dovuti adattare, ma sono convinto di avere un'ottima squadra a disposizione. Se qualcosa non è andata per il verso giusto, me ne assumo le responsabilità.