Lapo Elkann: “Vorrei vedere la mia Juve giocare come il Milan”

Leao, Diaz, ancora Leao e infine Saelemaekers: ieri sera il Milan ha vinto e convinto, battendo il Napoli capolista al Maradona per 0-4. Una prestazionetotale quella dei rossoneri, che non hanno lasciato scampo agli uomini di Spalletti. Gli azzurri sono ancora ampiamente in testa al campionato, ma che permette ai rossoneri di guardare con fiducia ai quarti di finale di Champions League, che vedrà sfidarsi proprio Napoli e Milan.