Juve, vista la Lazio? Pedro avverte: “Giocheremo ogni partita come una finale”

Al termine della partita contro il Monza, l'attaccante della Lazio Pedro ha analizzato il match: la Juve è avvertita

redazionejuvenews

Dopo la vittoria contro il Verona, la Juve si prepara a sfidare l'Inter in Coppa Italia. Per i bianconeri sarà una partita fondamentale, ma Allegri dovrà anche essere bravo a gestire le forze perchè sabato la Vecchia Signora dovrà affrontare la fortissima Lazio in Serie A. La squadra di Sarri è al momento seconda in campionato, reduce da una lunga serie di risultati positivi.

Ieri i biancocelesti hanno battuto il Monza, anche grazie al gol di Pedro. L'attaccante spagnolo al termine del match ai microfoni di Lazio Style Challenge ha detto: “Prova matura? Si sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma era una bella opportunità per andare avanti in classifica. Abbiamo fatto una buona gara soprattutto nel primo tempo dove abbiamo preso chiaramente in mano la partita, abbiamo fatto il nostro gioco e creato occasioni. Abbiamo fatto due gol, uno io e l'altro Sergej, ma penso che tutto lo sforzo e il lavoro della squadra sia più importante oggi.

Maggiore fiducia? È vero che dopo questo risultato che è buono per noi, ma non possiamo guardare le altre. Dobbiamo giocare ogni partita come se fosse una finale. Ora ne mancano dieci e se vogliamo essere lì alla fine, dobbiamo giocare come oggi. Una partita seria e combattuta, a volte difficile perché anche loro giocano bene. Abbiamo lavorato tutta la settimana e siamo contenti per questo”.