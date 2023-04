Juve, Allegri: “Zona Champions? Sul campo abbiamo 59 punti”

Le parole dell'allenatore della Juve Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Verona

Le parole dell'allenatore della Juve Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Verona: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Il Verona è una squadra forte fisicamente e con qualità. Nel finire del primo tempo abbiamo cominciato a crescere e dopo il gol avremmo potuto raddoppiare. Abbiamo portato a casa una partita importante, che ci permette di fare 59 punti sul campo. Era importante iniziare bene perchè martedì abbiamo l'Inter e sabato la Lazio".

Sulla zona Champions: "Nel calcio se fai filotto è normale recuperare punti. Siamo a 4 punti ma pensiamo partita dopo partita. Giocare in questa situazione non è facile per questo faccio i complimenti ai ragazzi".

Sul motivo per cui ha lasciato in anticipo il terreno di gioco: "Credo che nonostante le difficoltà delle partita, gli ultimi cinque minuti avremmo dovuto andar dentro e far gol invece di crossare e forzare le giocate".

Sugli attaccanti: "Chi schiererai in finale? Intanto bisogna arrivarci (ride ndr.). Vlahovic sta facendo delle buone partite, poi è normale che dall'esterno Dusan è visto come quello che dovrebbe decidere le partite, ma giocare alla Juve non è facile. Quest'anno sta facendo meglio rispetto all'anno scorso. Può solo che migliorare, come Kean. Tra loro, Barrenechea e Miretti avevamo tanti giovani in campo".

Sui giocatori della Juve non convocati dall'Italia: "Mancini avrà fatto le sue valutazioni, per il bene della Nazionale. Noi alla Juventus lavoriamo per far giocare i migliori e siamo sicuri che nel futuro in tanti andranno in nazionale. Next Gen? La qualità dei giocatori è la cosa che conta, ma a livello fisico arrivano più pronti rispetto ai giocatori della Primavera. La seconda squadra è un passaggio importante, che permetterà alla prima squadra di avere giocatori giovani. Non tutti potranno giocare, ma averne 5 o 6 è importante".