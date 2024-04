Lanzafame: “Juve? Alla fine sono usciti i reali valori tecnici”

Davide Lanzafame, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: "Devo dire quello che penso. Nella lunga distanza sono usciti i valori tecnici. L'Inter ha undici titolari anche tra le riserve. La Juve è un po' strettina, ha avuto anche degli infortuni. Anche dal punto di vista del gioco c'è stata una differenza tra le due squadre. Sarebbe stato importante ovviare alle criticità, pur vincendo diverse gare per uno a zero. Parlo da tifoso, ovviamente, ma la stagione dei bianconeri può dirsi in linea con le aspettative. Lotta Champions? Io direi che Inter, Milan e Juventus sono già certe di un posto. Per quanto riguarda il quarto posto, vedo una lotta a due tra Bologna e Roma. L'Atalanta, con la sconfitta di Cagliari, non dico abbia compromesso il percorso, ma lo ha reso in salita. I punti iniziano ad essere tanti dal quarto posto".