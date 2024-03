Lanzafame: “La Juve è in linea con i progetti di inizio stagione”

Davide Lanzafame, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: "La Juve sta lottando per la seconda posizione, quindi è in linea con i risultati sotto l'aspetto del punteggio, ma nelle ultime partite è un po' calata la concentrazione. Allegri, per quel che mi riguarda, è un allenatore vincente oltre che un maestro. E a maggior ragione, con tutte le vicissitudini vissute nell'ultimo periodo, non poteva capitare allenatore migliore per la gestione della difficoltà. Non oso immaginare un tecnico senza esperienza in questa situazione. Gli auguro di terminare al meglio la stagione, poi a fine anno discuterà del suo futuro con calma".