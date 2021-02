Landucci: “Chiellini e Buffon due leader nati. Ecco cosa accadde a Cardiff”

TORINO- Continua il grande momento di forma della Juventus. I bianconeri, nella serata di martedì, hanno staccato il pass per la finale di Coppa Italia pareggiando allo Stadium con l’Inter. Ora c’è da preparare la gara con il Napoli in campionato, prima del ritorno della Champions League con l’andata degli ottavi di finale con il Porto. Champions che è stata tra gli argomenti di discussione di Marco Landucci nell’intervista concessa ai microfoni di Prima Tivvù. L’ex vice-allenatore bianconero ha poi analizzato anche il momento di forma della squadra di Pirlo:

“La finale di Champions League è una partita a sè. Nel 2017, a Cardiff, disputammo un buon primo tempo, poi nella ripresa il Real Madrid fece meglio di noi e vinse la coppa. Purtroppo, come spesso accade, una finale ha già diverse partite nella partita stessa. A Torino, con Allegri, abbiamo fatto cinque stagioni belle e di successo. E’ mancata la ciliegina sulla torta, che sarebbe stata la Champions League.

Juve-Inter? Pirlo mi sta facendo una buona impressione. Ha iniziato la stagione commettendo alcuni errori, ma li ha corretti per strada e ora sta facendo successo. La grande forza della Juventus è l’abitudine al successo, grazie anche ai grandi campioni che ha in rosa. I bianconeri sono ancora in lotta per tutti gli obiettivi: sono in finale di Coppa Italia, agli ottavi di Champions League e in campionato se la giocano ancora. Stanno recuperando i punti persi per strada, si giocheranno lo scudetto insieme a Inter e Milan. Buffon? Gigi é ancora un ragazzino in campo e un leader nello spogliatoio. E’ un capitano nato, uno che dà compattezza al reparto insieme ad un altro fuoriclasse come Giorgio Chiellini. Guarda caso, da quando è tornato lui, la Juve ha ripreso a non subire gol. E’ l’ultimo grande difensore rimasto in Italia”.