La rassegna stampa dei quotidiani di oggi

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi intitola così: "Nandez-Loca, due sì". Il riferimento è all'affare tra Cagliari e Inter per Nandez e a quello tra Sassuolo e Juventus per Locatelli. Entrambi gli affari hanno similitudini: per risparmiare, sia Marotta che Cherubini vorrebbero prendere i giocatori in prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinate condizioni ed obiettivi sportivi. Giulini, presidente del Cagliari, ma soprattutto Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, vorrebbero inserire l'obbligo di riscatto fin da subito. La prossima settimana sarebbero stati fissati nuovi incontri per raggiungere l'intesa definitiva.

Ricordiamo che Locatelli avrebbe rifiutato una ricca offerta dell'Arsenal per rimanere in Italia e andare alla Juventus. Il centrocampista, infatti, sarebbe disposto anche a rimanere al Sassuolo un altro anno pur di non andare in Inghilterra se l'affare con il club bianconero non dovesse concludersi in maniera positiva. La prima pagina del Corriere dello Sport, invece, intitola così: "Juve, prendimi". Il riferimento è a Mauro Icardi che, in caso di un addio di Kylian Mbappé dal PSG, potrebbe tornare in Italia alla Juventus in uno scambio con Cristiano Ronaldo più ovviamente un conguaglio a favore dei bianconeri. Mbappé, secondo molte testate spagnole, sarebbe infatti sempre più lontano da Parigi e sempre più vicino al Real Madrid.