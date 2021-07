Locatelli: prima offerta della Juventus per il calciatore

I bianconeri sono entranti nel vivo della trattativa

La Juventus ha presentato la sua prima offerta ufficiale, dando il via alla parte crucciale e finale della trattativa. Le parti comunque sembrano ancora lontane e sono al vaglio diverse soluzioni per portare in porto una trattativa che comunque si dovrebbe fare, vista la volontà di tutte e tre le parti in causa di giungere ad un buon fine. Ora la Juventus rincontrerà nei prossimi giorni la dirigenza neroverde, formulando una seconda offerta che si avvicini alle richieste della squadra emiliana. La formula dovrebbe comunque essere simile a quella che ha portato in bianconero Federico Chiesa, con un prestito con obbligo di riscatto.