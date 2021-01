La prima pagina de Il Corriere dello Sport e Tuttosport

TORINO – La prima pagina de Il Corriere dello Sport in edicola dedica il taglio alto alla sfida a distanza tra Milan e Inter e tra i loro bomber Ibrahimovic e Lukaku: “Ibra e Lukaku round scudetto. Dopo la rissa di coppa, con un turno di squalifica, riecco i big di Milan e Inter. Zlatan a Bologna contro l’amico Sinisa alle 15. Romelu vuole tornare al gol con il Benevento, alle 20:45. Il centro pagina è dedicato al mercato, con lo scambio tra Inter e Roma saltato per incongruenze economiche: “Dzeko-Sanchez non si fa. Pinto rientrato a Roma. L’ira dei tifosi giallorossi: “trattativa folle”. Il nodo ingaggi e lo stop dei Friedkin: lo scambio con l’Inter è saltato. Fonseca ancora irremovibile: senza le scuse Edin resta fuori.”

Sotto la Juventus: “Samp-Juve da il via ad un mese decisivo, alle 18″, con l’altro titolo dedicato alle parole di Andrea Pirlo in conferenza stampa su Cristiano Ronaldo: “Pirlo chiude il caso Ronaldo: “Fatti privati, risponde lui”.”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi dedica il suo taglio alto al Torino, che ieri sera ha pareggiato la partita contro la Fiorentina, rimasta in inferiorità numerica in 9 uomini con il Toro incapace di andare oltre il pareggio, ottenuto in extremis grazie a Belotti: “Toro, nemmeno in 11 contro 9! La solita scarsa qualità, figlia di mercati imbarazzanti. I granata rischiano addirittura di perdere contro la Fiorentina in inferiorità numerica. Nel finale pareggia Belotti. Ma adesso Cairo si svegli”.

Al centro la lotta per lo Scudetto, che vede oggi sia Juventus che Inter e Milan in campo, con i bianconeri che giocheranno tra le partite dei rossoneri, in programma alle 15, e quella dei nerazzurri, in programma alle 20:45: “Lo Scudetto siete voi! Dopo la rissa tra Ibra e Lukaku, entrambi squalificati per un turno in Coppa, e le polemiche per il blitz di Ronaldo in Val d’Aosta, oggi un super sabato di sfide a distanza fra le tre grandi rivali”.

