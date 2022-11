La Lega Serie A si espande ancora: nuovo ufficio in Medio Oriente

La Lega Serie A , con un comunicato, ha reso noto il nuovo accordo per l'espansione in Asia . Di seguito la nota ufficiale: "La Lega Serie A continua la sua espansione nel mondo e sbarca in Middle East. Dopo l’apertura della prestigiosa sede di New York, la Lega Serie A aprirà, infatti, il suo primo ufficio in Medio Oriente ad Abu Dhabi, con il lancio a Gennaio 2023 dell’affiliata Lega Serie A Mena FZ-LLC. L’ufficio ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi, che sovraintenderà a tutta la Regione Mena (Middle East and North Africa), sarà guidato da Alfonso De Stefano, manager con oltre 20 anni di esperienza sia nel settore dei media sportivi regionali (in Abu Dhabi Sports Council e Abu Dhabi Media), sia in quello internazionale presso Infront e Aser Media.

“Con la nostra presenza e con l’apertura del nuovo ufficio ci poniamo l’obiettivo di essere più vicini ai tifosi e sostenitori storici in un mercato strategico come quello del Medio Oriente e allo stesso tempo intendiamo favorire una sana educazione delle nuove generazioni ai valori dello sport, coinvolgendoli sia dentro che fuori dal campo attraverso progetti con esperienze digitali. Inoltre stiamo sviluppando iniziative di intrattenimento per i fan attraverso la localizzazione di eventi della Lega Serie A che vedranno la presenza di squadre, giocatori e leggende. Grazie ai nostri broadcaster e partner regionali, Abu Dhabi Media e Starzplay, porteremo il Calcio vicino ai fan per un’esperienza unica ed immersiva. Siamo convinti - ha concluso De Siervo - che grazie alla diffusione del nostro prodotto in queste aree, in futuro molti giovani talenti del Medio Oriente avranno la possibilità di giocare regolarmente in Serie A”. In occasione dell’apertura della nuova sede della Lega Serie A in Middle East il 17 novembre si è tenuto unincontro con i media presso il Dubai Sports Council durante la “International Sports Conference”.