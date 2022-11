Juve, i record e le curiosità della 13esima giornata: bianconeri invalicabili

Ecco la nota: "La Sampdoria ha perso quattro gare casalinghe di fila in Serie A TIM, non accadeva da febbraio-aprile 2011 (cinque in quel caso). Era dal gennaio 2021 con la maglia del Napoli (contro Spezia e Cagliari) che Andrea Petagna non partecipava a reti per due gare consecutive di Serie A (un gol e un assist anche in quel caso). Il Verona ha perso otto gare di fila in Serie A per la prima volta nella sua storia.