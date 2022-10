De Siervo: “Il problema degli stadi in Italia è atavico. Sulla Serie A…”

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha analizzato il livello del nostro campionato, parlando anche degli stadi.

Luigi De Siervo, AD della Lega Serie A, ha rilasciato delle dichiarazioni in occasione di un evento a Parigi. Ecco le sue parole: "Il problema è strutturale con scogli giganteschi. Il primo è quello degli stadi. Non dobbiamo aspettare di avere l’Europeo per fare gli stadi, ma il contrario. E’ un problema atavico: senza infrastrutture adeguate anche le attività commerciali correlate non decollano".

Sulla pirateria: "Va combattuta, in Italia nega un miliardo di ricavi a triennio. Alla politica chiediamo che si sostengano i club che vogliono costruire i migliori stadi, come quelli del Real Madrid, o del Tottenham che in 25 minuti passa al terreno sintetico per gare di Nfl o grandi concerti, ampliando il business. Servono regole per sostenere la nostra capacità di fare calcio".

Sulla Serie A e sul paragone con la Premier League e gli altri campionati: "Abbiamo un campionato affascinante, conteso solo dalla Premier League. Ma vent’anni fa, quando il mondo diventava globale, la Serie A era in cima al mondo e si chiuse su se stessa senza investire sull’estero. Solo quest’anno abbiamo aperto un ufficio a New York. Entro fine anno ne apriremo un altro ad Abu Dhabi. La battaglia non è persa, anche se è difficile riconquistare i tifosi che nel frattempo si sono appassionati ad altre squadre in altri campionati che hanno investito di più. Ma sono ottimista".