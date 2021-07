La Juventus prepara il rinnovo di Cuadrado

Il colombiano pronto ad estendere il suo contratto

redazionejuvenews

Il calciatore della Juventus Juan Cuadrado, dopo un'annata straordinaria, sta continuando a deliziare anche i tifosi della sua nazionale, con la selezione Colombiana che ha raggiunto la semifinale della Copa America. La squadra, orfana del bianconero ai quarti, si è qualificata per il penultimo atto della competizione, dove dovrà vedersela contro l'Argentina di Leo Messi. Cuadrado rientrerà per la sfida contro l'Albiceleste dopo la squalifica, ed è pronto a fermare Messi e compagni per guadagnare la finale della competizione.

Dopo la Copa America ci saranno le meritate vacanze per il giocatore, che poi al rientro a Torino firmerà il rinnovo del contratto con la squadra bianconera: con il ritorno di Massimiliano Allegri, per il quale l'esterno è stato un punto fermo nella scorsa avventura, Cuadrado sarà nuovamente al centro del progetto, e potrà continuare a sfornare grandi prestazioni come nella stagione passata. La Juventus è pronta a blindare il suo terzino, prolungandogli il contratto in scadenza nel 2022 fino al 2023. Sia la Juventus che Cuadrado svogliono continuare insieme, e in settimana è previsto l'incontro con Alessandro Lucci, agente del giocatore, per mettere il prolungamento nero su bianco.

Cuadrado guadagnerà 4 milioni di euro l'anno, e potrebbe decidere di finire la sua carriera in bianconero, con la prossima stagione che lo vedrà sicuro protagonista.

Intanto il nuovo dirigente del Tottenham ed ex dirigente della Juventus Fabio Paratici, ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport: " Berardi? È stato molto vicino alla Juventus. Abbiamo iniziato a trattarlo in serie B, è un grandissimo talento. Sono felice per ciò che sta facendo. Chiesa? Questo è il calcio, non sempre va tutto bene. Il giudizio della gente all’inizio è in un modo, poi cambia. Siamo sempre stati convinti di Chiesa, si allena al massimo ed è sempre super concentrato, è una delle doti migliori che un calciatore può avere per crescere".