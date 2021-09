La Juventus contro la Bulgaria

23 agosto 1972. A Torino si affrontano Juventus e Bulgaria in una più che degna cornice di pubblico, ci sono 35.000 spettatori in una serata che – recita il tabellino pubblicato da Hurrà Juventus – è «assai fresca» e presenta un «cielo coperto». Per la prima volta i bianconeri indossano la maglia con il tricolore conquistato qualche mese prima e c'è curiosità soprattutto nei confronti dei due nuovi acquisti arrivati dal Napoli: Dino Zoff e José Altafini. La gara è stata organizzata per celebrare con qualche mese d'anticipo i 75 anni del club. Al pari dell'Italia, la Bulgaria non ha partecipato alla fase finale dell'Europeo del 1972 (la prima apparizione arriverà solo nel 1996). É reduce però dal Mondiale in Messico del 1970, dove non è andata oltre le prime 3 gare del girone