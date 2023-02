La Juventus cambia avvocato in vista del Collegio di Garanzia del CONI

I bianconeri stanno aspettando il ricordo al Collegio di Garanzia del CONI dopo la sentenza di penalizzazione commiata il mese scorso

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo domenica alle 18 contro la Fiorentina, nella partita valevole per la terza giornata di ritorno del campionato italiano di Serie A. I bianconeri stanno cercando di risalire la classifica dopo la penalizzazione di 15 punti ricevuta dalla Corte Federale per il caso plusvalenze, con la squadra bianconera che ha già annunciato il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI per la grande disparità di trattamento ricevuta, e soprattutto per l'inammissibilità di una penalizzazione le cui motivazioni fanno acqua in molte parti.

I bianconeri presenteranno dunque il loro ricorso, ed in vista del pronunciamento del Collegio di Garanzia del Coni, i bianconeri si stanno muovendo in molte direzioni. Stando a quanto riporta Sportitalia infatti, il nuovo Chief Football Officer dei bianconeri Francesco Calvo, si sarebbe diretto a Roma per un incontro con i vertici della politica calcistica, per capire l'aria che tira in vista del ricorso presentato dalla Vecchia Signora.

Anche a seguito di questo incontro, i bianconeri hanno deciso di cambiare legale in vista della pronuncia per il ricorso: l'incarico che era stato inizialmente conferito all'Avvocato Avilio Presutti , già legale di Claudio Lotito, sarà affidato all'Avvocato Angelo Clarizia cui spetterà la difesa della Juventus al Collegio di Garanzia del CONI.