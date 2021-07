La Juve temporeggia per Locatelli, ma l’Arsenal è molto avanti

La situazione Locatelli

Dopo la presentazione del calendario di Serie A di ieri, Pavel Nedved ha confermato che la Juventus rimane cauta e temporeggia per Manuel Locatelli del Sassuolo: "Abbiamo lasciato il ragazzo tranquillo durante l'Europeo. È un giocatore del Sassuolo e ci sarà tempo per affrontare il discorso". Agendo in questo modo la Juventus non rischia di perdere il giocatore? Oppure c'è già qualcosa sotto? Che ai bianconeri interessi il centrocampista neroverde che ha brillato con la Nazionale italiana agli Europei ormai è un dato di fatto, ma il Sassuolo però spara alto. L'amministratore delegato neroverde infatti, Giovanni Carnevali, ha confermato come per il giocatore ci vogliano circa 40 milioni di euro : "L’obiettivo di tutti è far terminare questo europeo nel modo migliore alla Nazionale, poi avremo tutto il tempo per intavolare trattative. Ce ne sono già alcune sul fronte estero. La settimana prossima incontreremo la Juve e cercheremo di capire se loro avranno questa possibilità. Solo i campionati stranieri stanno facendo offerte interessanti dal punto di vista economico".

Con l'Europeo terminato, dunque, adesso si fa sul serio. Come detto sopra, la Vecchia Signora starebbe temporeggiando e conterebbe molto sulla volontà del giocatore che potrebbe fare la differenza in caso Locatelli volesse rimanere in Italia e giocare comunque in un grande club. Ma la Juventus non è la sola: l'Arsenal, ad esempio, sarebbe molto avanti per Locatelli e si vocifera che in queste ore starebbe preparando l'offerta decisiva da 40 milioni più bonus per accaparrarsi il cartellino di uno dei centrocampisti più promettenti d'Europa. Anche il Borussia Dortmund avrebbe chiesto informazioni per il giocatore ed avrebbe fatto anche diversi incontri con il Sassuolo e con l'agente di Locatelli per trovare un'intesa di massima sul costo del cartellino e del suo stipendio. La Juventus se vuole Locatelli, dunque, deve decisamente accelerare il passo.