La Juve soffre l’assenza dei registi: ecco quando rientreranno

La situazione degli infortunati di casa Juve

Il secondo pareggio stagionale contro l'ostico Verona di Ivan Juric ha messo in mostra parecchi limiti della rosa bianconera. Non si trattava di una squadra assemblata perfettamente nemmeno a inizio stagione, ma ieri sera - e non solo - la Juventus ha pagato una pressoché totale assenza di reali fonti di gioco. I giocatori più abili nell'impostazione sono tutti indisponibili, e pare non rientreranno nemmeno prestissimo. La costruzione dal basso di cui si sta parlando molto in questi giorni, con Bonucci e Arthur nelle migliori condizioni, stava anche iniziando a funzionare. Lo stop dei due principali registi di questa squadra ha messo in seria difficoltà Pirlo, che anche ieri sera ha confessato di non avere alternative in fase di impostazione, vista la mancanza di punte che possano giocare di sponda sui lanci lunghi. Anche Cuadrado svolgeva un ruolo fondamentale in cabina di regia, in quanto capace di aggirare la prima linea del pressing con i suoi strappi palla al piede. L'unico degli indisponibili di ieri certo del rientro contro lo Spezia è Danilo, che ha scontato il suo turno di squalifica. Andiamo invece a valutare la situazione degli infortunati.