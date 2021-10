Kaio Jorge giocherà titolare con l’Under 23 contro l’Albinoleffe

Occasione per mettere minuti nelle gambe

Kaio Jorge, attaccante della prima squadra della Juventus, giocherà titolare con i bianconeri dell'Under 23 nella sfida di campionato di Serie C contro l'Albinoleffe. I motivi? Il brasiliano non è in lista Champions e per lui sarebbe una buona occasione per mettere altri minuti nelle gambe mentre la squadra è in Russia ad affrontare lo Zenit. Oggi ha parlato proprio di questo il mister Lamberto Zauli in conferenza stampa pre-partita. Queste le sue parole: "Il progetto Under 23 racchiude tante cose. Kaio è un ragazzo giovane, è un giocatore della prima squadra, assolutamente. La prima squadra va a San Pietroburgo e lo staff tecnico e dirigenziale ha deciso che una partita in un campionato impegnativo come il nostro può essere utile per la crescita del giocatore brasiliano.