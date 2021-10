Juve, continua l’asse con la Sampdoria: chiesto Kaio Jorge in prestito

Kaio Jorge non sta trovando moltissimo spazio in casa Juventus e per questo la dirigenza potrebbe pensare di mandarlo in prestito

redazionejuvenews

Arrivato in estate dal Santos per soli 1,5 milioni di euro, Kaio Jorge è uno dei prospetti più interessanti del calcio sudamericano degli ultimi anni. Giovane e fisico, il classe 2002 è il prototipo dell'attaccante moderno, il giocatore in grado di abbinare tecnica e fiuto per il gol. Fino ad ora, però, il brasiliano a causa di un infortunio non ha trovato molto spazio. Il talento c'è ed è sotto gli occhi di tutti, ma la concorrenza in casa Juventus è grande, e trovare spazio non è affatto facile. Per questo motivo la dirigenza bianconera potrebbe pensare di mandare in prestito il calciatore per farsi le ossa e prendere dimestichezza con il campionato italiano.

Nel corso della pausa invernale la dirigenza dovrà quindi decidere, dopo essersi confrontata con Massimiliano Allegri, sul futuro di Kaio Jorge. Se rimarrà dovrà essere impiegato con più costanza, altrimenti sarà prestito. Sì, ma dove? Secondo le ultime voci di corridoio, sembra che la Sampdoria sia interessata all'attaccante brasiliano. I rapporti tra i due club sono estremamente buoni e questo potrebbe favorire la trattativa. In questo momento, infatti, ben due giovani talenti bianconeri sono in prestito alla squadra blucerchiata.

La realtà dei fatti, però, non sorride ai giovani talenti della Juventus. Dragusin è infatti ancora a quota 0 presenze in Serie A, così come il promettente Ihattaren, acquistato dagli olandesi del PSV e girato subito in prestito alla squadra allenata da Roberto D'Aversa. Nonostante la concorrenza sia minore, per il difensore centrale rumeno trovare non è semplice, chiuso nelle gerarchie da Colley e da un ottimo Yoshida. Per il trequartista olandese, invece, la situazione è diversa. Arrivato in Italia senza aver svolto la preparazione atletica estiva, Ihattaren è tornato pienamente a disposizione solo negli ultimi giorni e potrà avere la possibilità di esordire al ritorno dalla pausa nazionali. Se Kaio Jorge andasse alla Sampdoria troverebbe spazio o rimarrebbe in panchina?