Zoff: “Kean, Raspadori o Scamacca alla Juventus? Sono forti e competitivi”

redazionejuvenews

In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Dino Zoff ha parlato dell'addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus: «Io credo che in attacco già Allegri dispone di ottime soluzioni. E qualcuno a integrare la rosa arriverà. Per questo dico che i bianconeri restano fra i favoriti. La Juventus, con l’Inter, resta la maggiore accreditata per vincere lo scudetto. Un gradino più sotto Milan, Napoli, Atalanta e le romane».

Nel giro di pochi giorni CR7 ha lasciato Torino, direzione Manchester United. Una sorpresa? «E' evidente volesse cambiare - Ha continuato l'ex portiere -, le sue aspettative non sono state soddisfatte nelle sue stagioni in bianconero, non credo dipenda dal ritorno di Allegri. Poi non so se il Manchester United potrà realmente competere per conquistare la Champions. Ma i campioni condizionano loro il mercato, la Juventus non poteva fare granché. Ronaldo alla Juventus ha fatto bene perché si è sempre comportato da grande professionista. Dite che non è stato un uomo-squadra? Ma se uno fa sempre tutto bene, lo fa per la squadra».

Chiosa finale sul possibile sostituto del portoghese. La Juventus pensa ad attaccanti giovani ed italiani come Scamacca, Kean e Raspadori: «Sono giocatori con caratteristiche diverse. Bisognerà vedere poi chi arriva realmente. Dall’Europeo è arrivato un bel segnale: abbiamo giocatori forti e competitivi. Mi auguro sia stimolo per tutti, per una crescita del movimento. Mi piacerebbe vedere un campionato equilibrato e con arbitri che fischino il giusto, senza eccedere nei provvedimenti». L'idea della dirigenza bianconera è quindi quella di puntare tutto su un giocatore giovane e di prospettiva. L'unica eccezione potrebbe essere Maura Icardi, per cui la Juventus ha già fatto alcuni tentativi. L'argentino è un attaccante completo e con caratteristiche diverse dai giocatori già presenti in rosa, che potrebbe completare il reparto offensivo bianconero. Per il momento, però, il PSG non apre alla vendita.