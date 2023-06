Juventus Women, Palis: “Qui per provare a vincere la Champions”

Tempo di presentazioni in casa Juventus Women. Attraverso i canali sociale del club, la new entry Ella Palis si è presentata ai suoi nuovi tifosi. La centrocampista francese ha espresso le sue prime sensazioni da giocatrice bianconera: "Sono molto contenta di essere arrivata alla Juventus. Se uno conosce un po’ il calcio sa che la Juventus è un grandissimo club. Per me è un onore essere qui e sono felice di poter indossare questi colori. Ci sono diversi aspetti che mi hanno spinto a venire alla Juventus. Innanzitutto le strutture e poi il fatto che ogni anno lotti per vincere dei trofei. Io voglio vincere e so che alla Juventus questo è possibile. Non per caso ha la Juve appena trionfato in Coppa Italia. So che c’è un bel gruppo, che la squadra ha un ottimo livello. Non vedo l’ora di iniziare. È un passaggio importante per me e sono certa che andrà tutto bene, è uno dei motivi per cui sono voluta venire alla Juventus".