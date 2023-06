Juventus Women, le statistiche post-gara del match con la Roma

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con le statistiche della partita vinta con la Roma per 1-0. Ecco il comunicato: "La Juventus Women supera in pieno recupero la Roma grazie al colpo di testa di Barbara Bonansea e si aggiudica la terza Coppa Italia della sua storia. Una vittoria dal sapore ancora più speciale per Linda Sembrant che proprio contro la Roma ha toccato quota 100 presenze in bianconero, tenendo in considerazione tutte le competizioni. Di seguito trovate curiosità e numeri sulla vittoria contro la formazione giallorossa. La Juventus ha vinto ciascuna delle tre finali che ha disputato in Coppa Italia.

Le bianconere hanno tenuto la porta inviolata in una finale considerando tutte le competizioni per la prima volta dal 10 gennaio 2021, in Supercoppa Italiana contro la Fiorentina. Barbara Bonansea è la quarta giocatrice a segnare almeno 10 gol in Coppa Italia con la Juventus, dopo Arianna Caruso (14), Andrea Stasková (13) e Cristiana Girelli (13). L'attaccante bianconera ha segnato cinque gol nelle sue ultime sette presenze con la Juventus in tutte le competizioni, tante reti quante nelle precedenti 17. Barbara Bonansea non segnava di testa in tutte le competizioni dal 30 ottobre 2021, contro l’Inter.