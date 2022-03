Dal bunker casalingo fino a Vlahovic: tutte le curiosità su Juventus-Villareal

In vista del match contro il Villareal la Juventus ha pubblicato una serie di statistiche e curiosità sulla partita

redazionejuvenews

Manca sempre meno all'inizio del match tra Juventus e Villareal: chi vincerà? Dopo il pareggio nella partita di andata i bianconeri avranno un solo risultato a disposizione: vincere, e contro la squadra di Unai Emery non sarà affatto facile. Massimiliano Allegri si affiderà quindi a Dusan Vlahovic, autore del gol del momentaneo 1 a 0 in Spagna. L'attacco bianconero è nelle sue mani. In vista della sfida di questa sera il club bianconero ha pubblicato una serie di interessanti statistiche e curiosità:

"La Juventus non ha vinto nessuna delle ultime sette gare d’andata nella fase a eliminazione diretta in Champions League (3N, 4P), venendo poi eliminata in quattro delle cinque più recenti. L’ultima volta che ha superato il turno in questa fase risale al 2018-19 contro l'Atletico Madrid.

La Juventus ha perso solo tre delle precedenti 23 gare casalinghe contro squadre spagnole in Champions League (12V, 8N), mantenendo la porta inviolata in sette delle ultime nove. Questa sarà la prima trasferta del Villarreal contro la Juventus, e solo la seconda sfida in assoluto contro i bianconeri dopo il match d'andata.

La Juventus ha vinto tutte le ultime sei partite casalinghe di Champions League, solo una volta in precedenza ha ottenuto più vittorie interne di fila nel torneo: 10 tra il 1996 e il 1997, ovvero la più lunga striscia di una squadra italiana nella competizione

Dopo soli 32 secondi, Dusan Vlahovic è diventato solo il terzo giocatore nella storia della Champions League a segnare nel primo minuto del match d’esordio da titolare nella competizione, dopo Andreas Möller (con il Borussia Dortmund v Juventus) e Ishak Belfodil (con l’Hoffenheim v Manchester City).

La prossima sarà la 50ª presenza di Juan Cuadrado con la Juventus in Champions League. Finora ha fornito 11 assist con il club nella competizione, record per un calciatore bianconero nel torneo a partire dal suo arrivo (nel 2015)". (juventus.com)