Juventus-Villareal: le formazioni ufficiali

I bianconeri scenderanno in campo tra le mura dell'Allianz Stadium per la partita valevole per gli ottavi di finale della Champions Legue contro il Villareal

redazionejuvenews

Tra pochi minuti la Juventusscenderà in campo contro il Villareal, in un Allianz Stadium tutto esaurito, nella partita valevole per il ritorno degli ottavi di finale della ChampionsLeague. Dopo l'1-1 dell'andata, i bianconeri saranno costretti a vincere per passare il turno e per approdare ai quarti di finale della competizione.

Per la partita di questa sera Massimiliano Allegriè ancora alle prese con molte assenze: oltre ai lungodegenti Chiesa, Kaio Jorge e McKennie, sono ancora assenti Zakaria e Bonucci, con Alex Sandro che si è fermato per un problema questa mattina. Rientrati in gruppo invece Bernardeschi, Dybala e Chiellini, con Miretti aggregato a centrocampo.

Davanti a Szczesny la linea di difesa sarà formata da De Sciglio e Danilo sulle fasce con De Ligt e Rugani al centro. Centrocampo con Arthur, Rabiot e Locatelli, mentre in avanti con Vlahovic ci saranno Morata e Cuadrado.

JUVENTUS (442): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, De Sciglio; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata

VILLAREAL (442): Ruli; Aurier, Albiol, Pau Torres, Estupinan; Yemery, Parejo, Capoue, Trigueros; Lo Celso, Danjuma.