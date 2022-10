Juventus, anche i Viking si schierano contro Agnelli: il post

Poi, ha deciso di fare veramente il Presidente: via Marotta; via Paratici; via Allegri; via Sarri; via Pirlo; via le strisce sulla maglia; via il logo; via gli ultra dallo stadio. 700 milioni di ricapitalizzazione in 3 anni per avere: una squadra piena zeppa di mediocri, un DS preso dalla serie C, un amministratore delegato che di calcio sa solo che la palla è sferica, uno stadio trasformato in un cinema all'aperto. Lapo&John Elkann è l'ora delle decisioni irrevocabili".