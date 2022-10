I tifosi della Juve sono con Allegri: “Chi rema contro non è degno della maglia”

All'esterno dell'impianto sportivo dei bianconeri sono spuntati alcuni striscioni contro la dirigenza ed i giocatori e in difesa di Allegri

La Juventus ha certificato la sua crisi con l'ennesima sconfitta della stagione contro il Maccabi. La partita persa in Israele è la terza sulle quattro giocate nel girone dalla squadra di Allegri, che si trova a soli tre punti nel gruppo della ChampionsLeague e che ha visto quasi certamente sfumare la qualificazione agli ottavi della competizione. Ora la squadra dovrà almeno arrivare al terzo posto per entrare in Europa League, che rischia di sfumare viste le prestazioni attuali fornite dalla squadra.

La formazione bianconera è infatti al centro di feroci critiche per quello che sta mettendo in campo e per come sta giocando, con il tecnico che è stato messo sotto la gogna mediatica per le prestazioni poco convincenti della squadra. Andrea Agnelli è andato a parlare dopo la sconfitta contro il Maccabni, confermando il tecnico ed invitando tutti a stringersi ed a trovare una soluzione per uscire tutti insieme dalla situazione attuale.

Anche i tifosi però dal canto loro stanno perdendo la pazienza, e dopo le manifestazioni social, sono passati a quelle fisiche: all'esterno dell'Allianz Stadium infatti è stato appeso uno striscione che rappresenta il pensiero di una parte, non si sa quale dal momento che lo striscione non è firmato, della tifoseria bianconera: "Mister Allegri non dimetterti mai! Chi rema contro non è degno di questa maglia!". Messaggio chiaro, in attesa che la situazione si risolva.