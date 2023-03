Juventus-Verona: Del Piero atteso all’Allianz Stadium

La partita in programma sabato sera contro gli scaligeri vedrà il ritorno dell'ex capitano allo Stadium dopo la prima volta dello scorso anno

La Juventus è pronta a rituffarsi nel campionato dopo la pausa per le Nazionali: prima della sosta i bianconeri sono riusciti a vincere contro l'Inter a San Siro per 1-0 grazie al gol di Kostic, portandosi a ridosso delle posizioni che valgono la qualificazione alle prossime Coppe Europee. Da qui punta a riniziare il suo cammino la squadra di Allegri, che vorrà iniziare al meglio un mese che la vedrà impegnata in tutte le competizione dove ancora è presente.

La partita contro il Verona di sabatosera, in programma all'Allianz Stadium che ha fatto già registrare il tutto esaurito, potrebbe riservare una grande sorpresa per i tifosi bianconeri: l'ex capitano Alessandro Del Piero potrebbe infatti essere presente sulle tribune dello Stadium, per la seconda volta dopo l'addio alla Juventus dato nel maggio del primo dei nove Scudetti consecutivi contro l'Atalanta.

Lo scorso anno infatti Del Piero era tornato per la prima volta allo Stadium durante una partita contro il Bologna, con il pubblico che aveva osannato e accolto con grande amore il suo ex Capitano. Del Piero era a Torino in occasione della giornata dedicata alle Academy bianconere, e anche questo sabato si ripeterà quella ricorrenza: sabato a Torino ci sarà l'Academy di Los Angeles, di cui l'ex numero 10 è esponente, e probabilmente i tifosi potranno nuovamente abbracciarlo allo stadio.