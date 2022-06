Juventus: terminato il rapporto con il tecnico dell’Under 17 Pedone

La Juventus continua nelle operazioni di rinnovamento e cambiamento, e oltre a quelle portate dal mercato , i bianconeri stanno muovendo anche le pedine nel settore giovanile. Dopo cinque anni si è concluso infatti il rapporto con il tecnico della formazione Under 17 dei bianconeri Francesco Pedone , che in quella che è stata la sua ultima stagione alla guida dei piccoli bianconeri ha sfiorato le semifinali Scudetto.

Cinque stagioni in cui i bianconeri hanno saputo fare molto bene in campo (per esempio, hanno vinto la Future Cup ad Amsterdam nel 2018/19 o per venire a esempi più recenti sono arrivati pochi giorni fa a un passo dalle semifinali Scudetto), ma soprattutto stagioni in cui Pedone ha saputo dare un grande aiuto ai giovani, accompagnandoli nel loro sogno più grande.