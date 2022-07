La Juventus per il futuro: ufficiali Ivano Srdoc e Kenan Yildiz

La squadra bianconera continua a lavorare sul mercato, e oltre alla prima squadra, i dirigenti lavorano anche per rinforzare le formazioni under

La Juventus sta lavorando senza sosta sul mercato per consegnare a Massimiliano Allegri la miglior squadra possibile in vista della prossima stagione. I bianconeri hanno chiuso e ufficializzato gli acquisti a parametro zero di Angel Di Maria e di Paul Pogba, con l'argentino che è stato presentato ieri, ed il francese che oggi terrà la sua conferenza stampa di presentazione. Oltre a loro, oggi si è sbloccata anche la trattativa per Andrea Cambiaso, con il difensore Radu Dragusin che ha accettato il trasferimento al Genoa sbloccando di fatto l'affare. Primi tre colpi chiusi da Cherubini e Arrivabene quindi, che oltre che per la prima squadra, stanno anche lavorando per il futuro dei bianconeri.

In questo senso sono da considerare gli acquisti, ufficiali, di due giocatori che andranno a rinforzare la Primavera e che potranno anche contribuire al cammino della formazione Under 23: KenanYildiz, centrocampista turco classe 2005, ha firmato un contratto fino al 2025, lo stesso che ha siglato contestualmente il coetaneo IvanoSrdoc, attaccante proveniente dal Rijeka. Il giocatore del Bayern Monaco era appetito da molte squadre europee, con il direttore sportivo dei bavaresi Hasan Salihamidzic che ha ammesso: "Yildiz è un giocatore giovane e talentuoso, che ci sarebbe piaciuto trattenere. Comunque, non potevamo e non volevamo accettare le sue richieste economiche".

Il fantasista turco-tedesco comincerà la stagione nella Primavera bianconera, strada già percorsa da Miretti e Soulè. 185 centimetri per 75 chili, tecnico e potente, ama svariare su tutta la trequarti, prediligendo la zona del centrosinistra da dove ha dimostrato di poter segnare con un grande destro. Dall'altra parte Ivano Srdoc, ala destra di grande prospettiva, per il quale la Juventus ha previsto lo stesso percorso del turco: Primavera e Under23, per crescere e per diventare una risorsa, nei prossimi anni, per la prima squadra e per il tecnico bianconero Massimiliano Allegri.