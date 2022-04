Juventus: ufficiale la maglia del 2022/2023

Attraverso i canali social dell'account La Maglia Bianconera, sono stati resi noti i dettagli della prima maglia della nuova stagione per la Juventus

redazionejuvenews

La Juventus ha ripreso la sua corsa in campionato con la vittoria contro il Cagliari, arrivata sabato sera alla Sardegna Arena grazie ai gol di De Ligt e di Vlahovic. I bianconeri hanno ripreso la loro strada dopo la sconfitta contro l'inter, e grazie ai risultati dei nerazzurri, del Napoli, che ha perso contro la Fiorentina, e del Milan, fermato sul pareggio contro il Torino, sono tornati in corsa per lo scudetto, con i rossoneri primi in classifica distanti solamente sei punti.

Un finale di stagione tutto da vivere quindi, con la finale di Coppa Italiada conquistare (la Juventus dovrà giocare la semifinale di ritorno contro la Fiorentina partendo dallo 0-1 dell'andata), e l'obiettivo di fare punteggio pieno nelle ultime sei partite del campionato, per poi vedere quale sarà la classifica finale. Dopo l'uscita dalla Champions League infatti l'obiettivo principale dei bianconeri è ora la finale di Coppa Italia e la sua vittoria, con la scalata in campionato che non dipende solo dai ragazzi di Allegri ma anche da chi è davanti in classifica, con tre squadre che fanno da apripista ai bianconeri.

Se dentro al campo la Vecchia Signora è attesa quindi da un finale di stagione denso di impegni, che li porterà, sperano i tifosi, più in alto possibile, anche fuori dal campo la società è al lavoro, soprattutto in vista del prossimo anno. A questo proposito sono usciti sulla rete, tramite l'account Twitter de La Maglia Bianconera, i primi rendering, confermati, della prima maglia della prossima stagione: strisce bianche e nere larghe e colletto normale, con inserti in nero sui bordi delle maniche e del collo, con il logo della società e dello sponsor anch'essi in nero.La particolarità della maglia saranno le strisce nere, formate da un pattern geometrico di triangoli, che andranno a ripetersi per tutta la lunghezza delle strisce.