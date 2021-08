Le probabili formazioni di Udinese-Juventus: Ronaldo c’è, fuori Locatelli

Alla vigilia di Udinese-Juventus, andiamo a scoprire quali sono le probabili formazioni del primo match della stagione bianconera.

redazionejuvenews

La Serie A 2021/2022 sta per iniziare, questa sera in programma i primi match della prossima stagione. Domani alle ore 18.30 la Juventus scenderà in campo contro l'Udinese, alla Dacia Arena di Udine. I bianconeri, reduci da una stagione al di sotto delle aspettative, vorranno vincere a tutti i costi per cominciare questo nuovo anno nel migliore dei modi. Alla vigilia del match, andiamo a scoprire quali sono le probabili formazioni del primo match della stagione bianconera.

I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il consueto 3-5-2. In porta spazio al nuovo acquisto Silvestri, arrivato a Udine per sostituire Musso, passato all'Atalanta. Difesa a tre composta da Becao, Nuytinkck e Samir. Molina e Udogie agiranno larghi sulle fasce, mentre al centro ci saranno Walace, Makengo e Pereyra. Il centrocampista argentino è sicuramente l'uomo più pericoloso della squadra di Luca Gotti. In attacco spazio al duo Pussetto - Deulofeu.

Massimiliano Allegri, invece, schiererà i suoi un 4-3-3/4-4-2, il modulo ibrido utilizzato durante le amichevoli estive. Il titolarissimo Szczesny tra i pali, con Danilo, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro a comporre la linea difensiva. In mediana, aspettando Locatelli, sarà riproposto Ramsey come play davanti alla difesa, con Bentancur e Bernardeschi mezzali. Il calciatore italiano sarà il collante della squadra, giocatore duttile in grado di modificare il suo ruolo nel corso della partita. In attacco spazio al trio delle meravigli composto da Chiesa, Dybala e Ronaldo.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; N. Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Pussetto.

Allenatore: Gotti.

A disposizione: Padelli, Scuffet, Stryger, De Maio, Zeegelaar, Arslan, Jajalo, Palumbo, Forestieri, Samardzic, Okaka, Cristo. Indisponibili: Nestorovski. Squalificati: -.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Chiesa, Dybala, Ronaldo.

Allenatore: Allegri.

A disposizione: Pinsoglio, Perin, Cuadrado, Chiellini, Rugani, De Sciglio, Lu. Pellegrini, Locatelli, F. Ranocchia, Fagioli, Kulusevski, Morata. Indisponibili: Arthur, Rabiot. Squalificato: McKennie.