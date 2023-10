Juventus U19, pareggio a reti bianche contro la Lazio: il report

La JuventusU19 di Paolo Montero ha pareggiato per 0-0 contro la Lazio. Ecco la nota: "Un punto per parte: Lazio e Juve non si superano a Formello, al termine di una gara all'insegna del grande equilibrio. LA PARTITA La Lazio riceve la Juve con l'obiettivo di salire al terzo posto in graduatoria, i bianconeri per accorciare sui biancocelesti, distanti 4 lunghezze. Sono i padroni di casa a portare il primo pericolo al sesto con Napolitano, che calcia a lato a tu per tu con Vinarcik; la Juve risponde al nono, con un controbalzo da fuori di Ripani, bloccato dal portiere di casa. Per buona parte della prima frazione la gara è nelle mani della Lazio, che cerca - inutilmente - i varchi giusti per colpire. La Juve controlla, salvando davvero il risultato solo in un'occasione, al 35', quando Sana Fernandes dopo un dribbling secco in area bianconera calcia a colpo sicuro, trovando l'opposizione, sulla linea di porta, di Bassino.