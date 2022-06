Juventus, possibile ribaltone nell’U23: Zauli via, promozione per Bonatti

Lamberto Zauli, allenatore della Juventus U23, potrebbe salutare i bianconeri. Il sostituto sarebbe già in casa.

La Juventusè molto attiva sul calciomercato. Il club bianconero sta lavorando su diversi fronti, per garantire a Massimiliano Allegri una squadra pronta per tornare a vincere da subito. Madama però, guarda anche alle giovanili e nell'U23 e nella Primavera potrebbe esserci un avvicendamento importante. Infatti, secondo quanto riportato da alfredopedulla.com, il mister Lamberto Zauli, allenatore della squadra giovanile bianconera in Serie C, dopo l'ottima stagione portata a termine, avrebbe delle richieste da alcuni club di Serie B. Infatti, la Juventus U23, dopo un campionato in linea con le aspettative, nei playoff ha mostrato il meglio di sé, arrivando ad un passo dalle semifinali e battendo anche squadre molto più forti e titolate del club piemontese. Senza dimenticare i tanti ragazzi lanciati in prima squadra, da Mirettia Soulé, passando per Stramaccioni e Nicolussi Caviglia.