Juventus, al via il casting per il terzino: due nomi sul tavolo

La Juventus vorrebbe rinforzare la fascia sinistra nella prossima estate. Diversi nomi sul tavolo, tra cui Parisi e Cambiaso.

La Juventus si guarda intorno per il calciomercato estivo. Il club bianconero, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, avrebbe messo nel mirino Fabiano Parisi , terzino classe 2000 dell'Empoli. La Vecchia Signora è rimasta colpita dalla prestazione dell'ex Avellino nella scorsa giornata di campionato, proprio contro i ragazzi di Max Allegri . Parisi, infatti, entrato nel secondo tempo, ha messo in mostra tutte le sue qualità, sfidando a più riprese Cuadrado , non proprio l'ultimo della classe. Tecnica, qualità e corsa, sono queste le caratteristiche principali che il terzino possiede, oltre ad una buona personalità dimostrata a più riprese nel corso dell'attuale stagione, che lo ha visto presenziare nella Serie A 2021-22 per ben 15 volte.

La Juventus è ovviamente interessata, visto che sulla corsia mancina Alex Sandro è oramai in calo da diverso tempo e fattore da non sottovalutare, il brasiliano ha il contratto in scadenza nel giugno 2023. Le opzioni per il futuro sono due, dato che l'ex Porto percepisce un lauto stipendio di 6 milioni annui. La cessione nella prossima estate potrebbe essere un'opzione più che plausibile, per evitare di perdere comunque un nazionale brasiliano a parametro zero, ma la seconda possibilità prevedrebbe un rinnovo, magari biennale con opzione per il terzo anno, a cifre molto più basse, seguendo anche la politica bianconera dell'abbassamento del monte ingaggi. Inoltre Luca Pellegrini al momento è valutato più come riserva che come titolare, quindi un intervento sul mercato è inevitabile.