Juventus: il punto sui rinnovi dei calciatori in scadenza

La dirigenza della squadra bianconera è pronta a incontrare i suoi giocatori in scadenza di contratto per parlare con loro mettendo nero su bianco gli accordi

Il mese di marzo è arrivato, e con lui, oltre alle partite decisive per definire la stagione e la corsa finale sui tre fronti in cui la Juventus è ancora impegnata, Coppa Italia, Champions League e campionato, dove è a sette punti dalla vetta, anche il tanto atteso incontro per i rinnovi di contratto dei calciatori in scadenza con Madama. Federico Cherubini ha ribadito ieri sera, durante la presentazione di un evento, che i colloqui inizieranno in questo mese, con tanti calciatori che dovranno trovare una soluzione al loro contratto, in scadenza alla fine della stagione: "I rinnovi di contratto? Nei prossimi giorni incontreremo non solo Paulo Dybala, ma anche altri calciatori in rosa in scadenza".