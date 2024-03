Juventus, le statistiche del match contro il Genoa: la nota

LE STATISTICHE POST JUVENTUS-GENOA Questa è solo la terza volta che entrambi gli incontri stagionali tra Juventus e Genoa in Serie A finiscono in parità, dopo il 1936/37 e il 2011/12 – 1-1 nel match d’andata. La Juventus ha vinto solo una delle ultime cinque sfide in Serie A contro squadre che iniziavano la giornata nella parte bassa della classifica (3N, 1P), dopo quattro successi di fila in questi match.

La Juventus ha colpito tre legni nelle ultime tre gare in Serie A (due vs Genoa, uno vs Napoli), tanti quanti nelle precedenti 23 partite di campionato. La Juventus ha pareggiato due gare casalinghe di fila in Serie A (vs Atalanta e Genoa), non accadeva da maggio 2019, sempre con Allegri alla guida. La Juventus è rimasta senza segnare in tre delle ultime sette gare in Serie A (vs Inter, Udinese e Genoa), tante volte quante nelle precedenti 30 partite in campionato".