Juve-Genoa, Calvarese boccia Giua: “Diversi errori grossolani”

Intervenuto su Tuttosport l'ex arbitro Calvarese ha analizzato la direzione di gara di Giua in Juve-Genoa: "Nona presenza stagionale per Giua. Il sardo in futuro dovrà provare ad alzare il target delle sue gare: ormai è fermo ormai da diversi anni allo stesso standard. In una partita semplice, senza episodi di rilievo nelle aree di rigore, non riesce a trovare una soglia tecnica uniforme e commette varie imprecisioni".