Juventus, inizia anche la stagione dell’Academy: tutte le squadre coinvolte

Non solo la prima squadra o la rosa femminile, per la Juventusè tempo dell'esordio per quanto riguarda il progetto Academy. Ecco tutti i dettagli, pubblicati sul sito del club bianconero: "Diciannove società, un grande progetto. Come ogni anno, la presentazione della stagione 2022/23 Juventus Academy per quanto riguarda le Academy d’Elite, di Piemonte e Valle d’Aosta, ha dato il via alla stagione ufficiale: una partenza che ha vissuto di due momenti. Il primo, lunedì 29 agosto a Vinovo, con la riunione interna dello staff che curerà il progetto, e il secondo, due giorni dopo al J|Hotel, con il momento di inizio della stagione sportiva alla presenza dei responsabili organizzativi e tecnici delle diciannove Juventus Academy Elite Piemonte e Valle d’Aosta.