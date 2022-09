Juventus Women: l’avversario del secondo turno di Champions League

La squadra di Joe Montemurro ha conosciuto il nome dell'avversaria del secondo turno della UEFA Women's Champions League che prenderà tra poco il via

La JuventusWomen ha iniziato la sua stagione al meglio, vincendo la prima partita del campionato e portandosi subito in testa alla classifica. La squadra di Joe Montemurro, detentrice del titolo, dovrà difendere il tricolore dalle avversarie, che in estate hanno cercato di rinforzarsi, e anche la Coppa Italia, vinta in finale contro la Roma lo scorso anno. Una grande stagione, quella scorsa, per le ragazze bianconere, che hanno anche conquistato la Coppa Italia e sostenuto un grande percorso in Champions League.

Anche quest'anno il primo turno della coppa è stato passato senza problemi, e poco fa le bianconere hanno conosciuto le loro avversarie per il secondo turno della UEFA Women's Champions League.

"Lo scorso anno il cammino delle Juventus Women in UEFA Women's Champions League è stato straordinario: le bianconere si sono regalate e ci hanno regalato grandi notti e vogliono continuare a sognare.

Dopo aver superato facilmente il primo turno, arriva il momento di conoscere l'avversaria per il secondo. Ad attendere la Juve ci sarà il Køge. Come lo scorso anno contro il Vllaznia, prima l'andata in trasferta, poi il ritorno tra le mura amiche. La Danimarca attende Mister Montemurro e la sua squadra.

IL KOGE

Il Køge, che ha vinto l’ultimo campionato danese femminile, è in testa alla classifica dopo le prime tre giornate del torneo 22/23 a punteggio pieno. Il Køge, nella scorsa edizione di Women’s Champions League, è approdato alla fase a gironi (nel Gruppo C con Barcellona, Arsenal e Hoffenheim) arrivando ultimo con 0 punti. La giocatrice del Køge Cecilie Floe è attualmente la miglior marcatrice del campionato danese 22/23 con tre reti all’attivo.

L'ULTIMA VOLTA IN DANIMARCA

Le Juventus Women hanno già giocato in Danimarca. Era la prima esperienza in UWCL, contro il Brøndby. Dopo il pareggio interno (2-2 con doppietta di Bonansea), vittoria danese 1-0. Questo l'undici bianconero in quella sfida: Giuliani; Hyyrynen, Gama, Salvai, Sikora (8′ st Boattin); Galli, Cernoia (24′ st Glionna), Ekroth; Aluko (32′ st Sanderson), Girelli, Bonansea." (Juventus.com)