Juventus-Spezia: le formazioni ufficiali

I bianconeri sono pronti a scendere in campo tra le mura amiche dell'Allianz Stadium per affrontare lo Spezia nella nona giornata di ritorno del campionato di Serie A

La Juventus è pronta a riprendere il suo cammino in campionato e la rincorsa ai primi posti in classifica, con lo Spezia che sarà oggi l'avversario dei bianconeri. Tra le mura amiche dell'AllianzStadium la squadra di Massimiliano Allegri cercherà la vittoria per staccare l'Atalanta, fermata ieri sera dalla Roma, e per rosicchiare punti alle tre squadre davanti, Inter, Napoli e Milan.