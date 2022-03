Juventus-Spezia 1-0: i bianconeri blindano il quarto posto

La Juventus vince ancora, questa volta per 1-0 e con il gol di Morata, confermandosi come la quarta forza del campionato.

redazionejuvenews

Nella ventottesima giornata di Serie A, nel penultimo match di giornata, la Juventus affronta lo Spezia all'Allianz Stadium. Massimiliano Allegri schiera il solito 4-3-3, nonostante le diverse assenze. Davanti a Szczęsny, ci sono Danilo, Rugani, De Ligt e Pellegrini, mentre la cerniera di centrocampo è composta da Rabiot, Arthur e Locatelli, pronti a supportate il tridente formato da Vlahovic, Cuadrado e Morata. Lo Spezia di Thiago Motta risponde con lo stesso modulo, confermando il solito blocco: Provedel in porta, Ferrer, Nikolaou, Erlic e Reca. In mezzo al campo confermati Bastoni, Maggiore e Agudelo, in avanti il solito tridente formato da Verde, Gyasi e Manaj.

Nel primo quarto d'ora il possesso è in favore dei padroni di casa, che gestiscono il pallone con calma, cercando di trovare il varco giusto. Al 17' Arthur, dopo una giocata di Cuadrado, tira verso la porta, ma Nikolaou respinge e salva il risultato. Al 22', però, la Juventus passa in vantaggio con Morata, che sfrutta l'assist di Locatelli e torna al gol dopo tanto tempo. I bianconeri non si accontentano del vantaggio e spingono sull'acceleratore, creando diverse occasioni come quella di Cuadrado alla mezz'ora, tiro respinto dal portiere spezzino o quella di Vlahovic, che non arriva per pochissimo sul pallone.

Nel secondo tempo gli ospiti partono subito forte e dopo pochi minuti dall'inizio della ripresa Gyasi arriva al tiro, bloccato però da Szczęsny. La partita è molto più spezzettata, con diverse interruzioni per falli, cartellini gialli e le prime sostituzioni. Il match sembra in un punto fermo, non ci sono più occasioni di rilievo e le squadre non riescono a trovare varchi interessanti. Agudelo, all'80' con un tiro scalda i guantoni del portiere polacco, che respinge. Non succede più nulla fino alla fine con Juventus, che grazie a questa vittoria allunga a più sei sul quinto posto e mette pressione a Napoli e Milan, che si sfideranno questa sera. Lo Spezia, invece, non riesce più a vincere e si avvicina pericolosamente alle ultime della classe.